Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi - Son Dakika
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Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi

19.04.2022 00:58
Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi

NEW 126. Boston Maratonu'nu Kenyalı atletler erkeklerde Evans Chebet, kadınlarda Peres Jepchirchir kazandı.

NEW 126. Boston Maratonu'nu Kenyalı atletler erkeklerde Evans Chebet, kadınlarda Peres Jepchirchir kazandı.

Tokyo, Berlin, Londra, Chicago ve New York ile 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Boston kentinde koşuldu.

İlk sırayı 2 saat 6 dakika 51 saniyelik derecesiyle Kenyalı Chebet alarak ilk Boston Maratonu şampiyonluğunu elde etti.

Erkeklerde ikinciliği 2 saat 7 dakika 21 saniyeyle aynı ülkeden 2019 Boston Maratonu şampiyonu Lawrence Cherono alırken, geçen yılın şampiyonu Benson Kipruto ise 2 saat 7 dakika 27 saniyeyle üçüncü oldu. Boston Maratonu erkekler kategorisindeki ilk üç sırayı Kenyalı sporcular elde etti.

Kadınlarda ise şampiyonluk ipini, yarışı Etiyopyalı Ababel Yeshaneh ile başa baş götürerek 2 saat 21 dakika 1 saniyeyle tamamlayan Olimpiyat şampiyonu Peres Jepchirchir göğüsledi.

Kenyalı Jepchirchir, koşu süresiyle Boston Maratonu tarihinde yarışı en hızlı bitiren 3'üncü kadın profesyonel unvanını elde ederken New York ve Boston maratonlarında hem erkek hem kadınlarda aynı yıl içinde altın madalya kazanan ilk atlet oldu.

Jepchirchir, Tokyo Olimpiyatlarında da altın madalyayı Kenya'ya kazandıran kadın atlet olarak adını yazdırmıştı.

Maraton boyunca Jepchirchir'in birçok defa önüne geçmeyi başaran Yeshaneh, son düzlükte rakibinin 5 saniye gerisinde kalarak 2 saat 21 dakika 6 saniyeyle ikinciliği elde etti.

Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi
Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi
Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi
Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi
Boston Maratonu'nda ipi Kenyalı atletler göğüsledi

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Kaynak: AA

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