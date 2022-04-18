Boston Maratonu saldırısının faili Tsarnaev'in idamıyla ilgili belirsizlik sürüyor - Son Dakika
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Boston Maratonu saldırısının faili Tsarnaev'in idamıyla ilgili belirsizlik sürüyor

18.04.2022 20:40
Boston Maratonu saldırısının faili Tsarnaev'in idamıyla ilgili belirsizlik sürüyor

NEW ABD'de Boston Maratonu saldırısının faillerinden Cohar Tsarnaev'in avukatlarının Yüksek Mahkemenin onadığı idam kararına itiraz etmesi sonucu infazın uygulanıp uygulanmayacağı ve zamanı konusundaki belirsizlik devam ediyor.

NEW ABD'de Boston Maratonu saldırısının faillerinden Cohar Tsarnaev'in avukatlarının Yüksek Mahkemenin onadığı idam kararına itiraz etmesi sonucu infazın uygulanıp uygulanmayacağı ve zamanı konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Kovid-19 kısıtlamalarının ardından 3 yıl sonra ilk defa koşulan Boston Maratonu, 2013'te gerçekleşen koşuda 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 264 kişi yaralanmasına sebep olan terör saldırısına karıştığı gerekçesiyle idamı istenen Cohar Tsarnaev'in akıbeti hakkındaki soruları tekrar gündeme getirdi.

Yüksek Mahkemenin geçen ay 28 yaşındaki Tsarnaev'in idamını onamasının ardından avukatlarının "uygunsuz yargılandığı" gerekçesiyle 7 Nisan'da yaptığı itirazın sonucu henüz netlik kazanmadı.

Hükümlü Boston Maratonu bombacısının, ölüm cezasının 4 Mart'ta Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasına rağmen yargılanmasıyla ilgili usule yönelik itirazları bazı ABD medyasında "infazdan kaçtığı" şeklinde değerlendirildi.

Tsarnayev, Temyiz Mahkemesine gönderdiği son dilekçede, Boston'da yargılanmaya "uygunsuz şekilde zorlanması", "zorla alınan itirafının" delil kabul edilmesi, kendisini yalan söylemekle suçlayan iki jüri üyesine yaptığı itirazların reddedilmesi ve ölüm cezasına karşı çıktığı için potansiyel bir jüri üyesinin görevden alınması konularının değerlendirilmediğini dile getiriyor.

Savcılar, Tsarnayev'in avukatlarının Temyiz Mahkemesi'ne yaptığı ikinci itirazdaki 4 maddenin çözüme kavuşturulmadığı konusunu kabul etmekle birlikte, ABD hükümetinin sanığın ölüm cezalarının onaylanması gerektiği yönündeki görüşe atıf yapıyor.

Yüksek Mahkeme idamı onamıştı

Yüksek Mahkeme 4 Mart'ta, ABD Adalet Bakanlığının Tsarnayev'in idam cezasının uygulanması için yaptığı başvuruyu, 3 "liberal" yargıcın "hayır" oyuna karşı 6 "muhafazakar" yargıcın "evet" oyu ile onaylamıştı.

İdam cezası karşıtı görüşleriyle bilinen ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı, 15 Haziran 2021'de Boston Maratonu saldırısının failine verilen idam cezasının uygulanması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden'ın sık sık "idam karşıtı" olduğunu dile getirmesine rağmen Adalet Bakanlığının böyle bir adım atması dikkati çekmişti.

Trump da Tsarnayev'e verilen cezanın uygulanmasını istemişti

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos 2020'de ABD Federal Temyiz Mahkemesinin, Tsarnayev'e verilen idam cezasını iptal etme kararına Twitter'dan tepki göstermişti.

Boston Maratonu saldırısının 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika tarihindeki "en kötü terör saldırısı" olduğunu belirten Trump, "Boston bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Boston Maratonu saldırısı

ABD'de, 15 Nisan 2013'te, 42 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın 6 büyük maraton yarışından biri olan Boston Maratonu sırasındaki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi yaralanmıştı.

FBI'ın, saldırının Cohar ve Tamerlan Tsarnaev kardeşler tarafından yapıldığını ortaya çıkarmasının ardından aranan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

Daha sona yakalanan kardeşi Cohar Tsarnaev 2015'te idam cezasına çarptırılmış, ABD Federal Temyiz Mahkemesi ise bu cezayı 31 Temmuz 2020'de iptal etmişti.

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Kaynak: AA

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