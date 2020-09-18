Boston Scientific, Türkiye'deki Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi'ni seçti - Son Dakika

Boston Scientific, Türkiye'deki Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi'ni seçti

Uluslararası sağlık firması Boston Scientific, Parkinson ve hareket bozukluklarına ilişkin olarak Türkiye'de destek alacağı Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi'ni seçti.

Boston Scientific, Türkiye'deki Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi'ni seçti, System.String[]

Uluslararası sağlık firması Boston Scientific, Parkinson ve hareket bozukluklarına ilişkin olarak Türkiye'de destek alacağı Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi'ni seçti.

Medipol Üniversitesi Hastanesi açıklamasına göre, seçim sonucunda Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), bin 350'yi aşkın başarılı cerrahi vakası, nöroloji, rehabilitasyon, konuşma terapisi ve beslenme uzmanları ile Türkiye, Doğu Avrupa ve Ortadoğu'nun önde gelen merkezlerinden biri haline geldi.

2018 yılında Medipol Üniversitesi Hastanesi'nin bünyesinde kurulan ve başta Parkinson olmak üzere hareket bozukluklarının tanı, teşhis ve tedavisine odaklanan, bu yöndeki araştırmalara yön veren ilk ve tek bağımsız merkez PARMER, 17 Eylül'de Boston Scientific Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Serhan Acar ile Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Koca'nın katıldıkları imza töreninin ardından Türkiye'de "Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi" olarak faaliyet göstermeye başladı.

Türkiye'de ve komşu coğrafyada son 3 yıldır arka arkaya en fazla beyin pili takılması ameliyatı gerçekleştiren PARMER, Avrupa, tüm Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki ülkelerinin dahil olduğu coğrafi alandan gelen Nöroloji ve Beyin Cerrahisi uzmanlarının beyin pili takılması ve programlanması başta olmak üzere hareket bozukluklarındaki bütün konularda uygulamalı eğitim alabilecekleri bir merkez olarak hizmet veriyor.

Merkezin; medikal tedavi alanında en güncel ve modern medikal tedaviyi sağlayan, hareket bozukluğu alanında uzman nöroloji kadrosu, hastalara genetik tanı desteği sunabilen ileri düzey laboratuvar düzenekleri, hareket bozukluğu hastalarına özgü yürüme ve denge rehabilitasyon ekipmanları ve uzman personeli buluyor.

Başta Parkinson hastaları olmak üzere distoni ve diğer hareket bozukluklarında alanında uzman dil ve konuşma terapisti ekibi, hareket bozuklukları hastalarına özgü psikolojik test ve destek grubu ve 30 yılı aşkın sürede, 850'den fazlası beyin pili takılması ameliyatı olmak üzere, bin 350'den fazla hareket bozukluğu cerrahisi deneyimine sahip bir ekibin görev yaptığı PARMER, hasta teşhis ve tedavisinde uluslararası arenada öne çıkıyor.

2018 Yılı Dünya Parkinson Günü'nde, Beyin Pil Hastaları Derneği ve Medipol Sağlık ve Eğitim Grubu'nun iş birliği ile tamama yakını kurum hekimlerinden Op. Dr. Ali ZIRH'ın dünya çapında opere ettiği 329 Beyin Pili takılmış hastanın bir araya gelmeleri sağlandı; Türkiye'de sağlıkta tedavi alanında ilk Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Medipol Sağlık ve Eğitim Grubu bünyesinde açılan PARMER; hareket bozuklularının cerrahi ve beyin pili tedavisi uygulamalarında hem Türkiye'de, hem de uluslararası alanda ilk akla gelen kuruluş olma özelliğinin yanı sıra bu hastaların her türlü teşhis ve tedavisinin planlanmasında da önde gelen kurum olma özelliği ile Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi olarak da öne çıkıyor.

Parkinson Hastalığı, Boston Scientific, Nöroloji Bölümü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boston Scientific, Türkiye'deki Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi'ni seçti - Son Dakika

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