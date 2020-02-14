Boston uzatmada Los Angeles Clippers'ı geçti

NBA'de Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı uzatmalarda 141-133'lük skorla mağlup etti. Boston'da Jayson Tatum 39 sayı, Clippers'ta ise Louis Williams 35 sayı ile oynadı.



NBA'de normal sezon heyecanı 2 karşılaşma ile devam etti. Boston Celtics, sahasında karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı uzatmalar sonucunda 141-133'lük skorla mağlup ederek 38. galibiyetini elde etti. Boston'da Jayson Tatum 39 sayı, 9 ribaund, Marcus Smart 31 sayı, 4 ribaund ve Gordon Hayward 21 sayı, 13 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Ligde 18. mağlubiyetini alan Clippers'ta ise Louis Williams 35 sayı, 8 asist ve Kawhi Leonard 28 sayı, 11 ribaund ile takımına katkıda bulundu.



Oklahoma'da deplasmanda galip



Günün diğer maçında ise Oklahoma City Thunder, deplasmanda mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 123-118 yenerek 33. galibiyetini kazandı. Oklahoma'da Danilo Gallinari 29 sayı, 2 ribaund, Dennis Schröder 22 sayı, 3 asist ve Chris Paul 14 sayı, 12 asistlik performans sergiledi. Bu sezonki 32. yenilgisini alan Pelicans'ta ise Zion Williamson 32 sayı, 6 ribaund ve J.J. Redick 24 sayı, 3 asist ile oynadı fakat mağlubiyeti önleyemedi. - İSTANBUL