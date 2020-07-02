Bostvana'da gizemli fil ölümleri - Son Dakika

Bostvana'da Mayıs ayından bu yana 3650 filin gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.



Afrika'nın güneyindeki Botsvana'da 350 fil henüz bilinmeyen nedenlerle öldü. Hükümet, fillerinin ölümünün ardından geniş çaplı bir inceleme başlattı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, fillerin neden hayatını kaybettiği bilinmezken, cansız bedenlerden alınan örneklerin sonuçlarının haftalar sonra çıkacağı ifade edildi . İngiltere merkezli Ulusal Park Kurtarma adlı organizasyonda görevli Dr Niall McCann, Mayıs ayının başından bu yana Okavango Deltasında 350 filin cansız bedenine rastlandığını söyledi. Ekip arkadaşlarının 3 saatlik bir uçuş sırasında 169 filin cansız bedeninin havadan gördüğü ifade eden McCann, hükümetin ilk olarak Mayıs ayının başında konuya ilişkin bilgilendirildiğini dile getirdi. McCann, bu uçuştan bir ay sonra daha fazla filin cansız bedeninin bulunmasıyla hayatını kaybeden fil sayısının 350 olduğunu sözlerine ekledi.



Olası hastalık ihtimali



Uzmanlar fillerin hayatını kaybetmesine ilişkin bazı nedenleri elerken bazı ihtimaller üzerinde duruyor. McCann, yalnızca fillerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Eğer kaçakçılar siyanür kullansalardı diğer hayvanlar da ölürdü" dedi. Ancak uzmanlar, bir hastalık ya da zehirlenme sonucu fillerin hayatını kaybetmiş olabileceğini dile getiriyor. Fillerin yüz üstü düştüğünün altını çizen uzmanlar, bazı fillerin yuvarlak çizerek yürüdüğünü bunun da nörolojik bir rahatsızlık olabileceğini ifade etti.



Uzmanlar, kaynağı bilinmeyen durumlarda olası bir hastalığın insanlara da bulabileceği ihtimalini gözardı etmediklerini dile getirerek, korona virüsün hayvandan insana bulaştığını hatırlattı.



Botsvana, fil nüfusu bakımından Afrika'da üçüncü ülke konumunda bulunuyor. - GABORONE