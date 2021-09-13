Boşuna bekleme George, kral olamayacaksın: Monarşinin sonu geliyor!

TAHT İÇİN ÜÇÜNCÜ SIRADA

Taht için dedesi Prens Charles ve babası Prens William'dan sonra üçüncü sırada gelen Prens George, bazı iddialara göre asla kral olamayacak. Bu konuda bir süre önce oraya atılan bir iddiaya bir yenisi daha eklendi.

SADECE İKİ KUŞAK DAYANABİLİR

Yazar Hilary Mantel, Britanya monarşisi için Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından geride sadece iki kuşak kaldığını, bu yüzden de Prens George'un büyük olasılıkla asla "taç giymiş" bir kral olamayacağını ileri sürdü.

ONLAR İŞİ CİDDİYE ALIYOR

En çok Wolf Hall adlı üçleme romanıyla tanınan Hilary Mantel, The Times'a verdiği röportajda " İnsanların İngiliz kraliyet ailesi üyelerini sadece "ünlüler" olarak görüldüğü modern dünyada monarşinin ardındaki düşünce yapısını anlamak çok zor" dedi. Şu anda tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth ile onun ardından ikinci sırada bulunan Prens Charles'ın işlerini ciddiye aldıklarını sözlerine ekledi. Mantel, hem Kraliçe'nin hem de Prens Charles'ın işlerini gayet iyi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

'DERİN DÜŞÜNEN ADAM'

Prens Charles'ın "Çok derin düşünen bir adam olduğunu" savunan Mantel "Eminim ki bu modern dünyada günün birinde bir kra olsa bile rolünü ve bunun ne anlama geldiğini de düşünüyor" dedi. Mantel, kraliyetin antik bir gelenek olduğunu ve bir takım kutsal değerler olduğunu de sözlerine ekledi.

GÖSTERİ DÜNYASININ ÜNLÜLERİ GİBİ

Hilary Mantel, İngiliz monarşisinin geride ne kadar vakti kaldığı sorusuna da "Sadece iki kuşak" diye yanıt verdi. Mantel, bunun nedenini de kraliyet ailesi üyelerinin tıpkı gösteri dünyasının ünlüleri gibi görülmesi olduğunun altını çizdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Prens George'un asla kral olamayacağına dair bir iddia geçen haziran ayında kraliyet uzmanı gazeteci Christopher Lee'den gelmişti. Lee, Prens William ile Kate Middleton'ın en büyük çocuğu George'un çeşitli nedenlerle asla taç giyemeyeceğini ileri sürdü. Christopher Lee, İngiliz monarşisinin popülaritesinin büyük ölçüde Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisine bağlı olduğunu belirtti. Kraliçe'nin, ailesinden devraldığı mirası ayakta tutmak için gösterdiği çaba, uzun ömürlü olması ve etrafındaki kaybolmasına asla izin vermediği gizemli havanın, İngiliz monarşisini bu kadar uzun süre ayakta tuttuğunu öne sürdü.

'HALK ONUN SAYESİNDE MONARŞİYİ DESTEKLİYOR' İDDİASI

Yapılan anketlere göre de halkın büyük çoğunluğu hala monarşiyi destekliyor. Elbette bunun nedeni de Kraliçe. Fakat 2. Elizabeth tahtı bırakınca bu destek de popülarite de azalacak Christopher Lee'ye göre.

CHARLES'IN EŞİ EKSİ PUANDA

Bunun en önemli nedenlerinden biri Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles. Halk onu ilk olarak Prens ile sürdürdüğü skandal ilişkiyle tanıdı. Aradan yıllar geçmesine rağmen de yapılan anketlere göre İngiliz kraliyet ailesinin en az sevilen üyesi. Prens Charles'ın durumu da eşinden daha iyi olsa da yine de fazla umut verici değil Lee'ye göre. Prenses Diana ile evliliği süresince ona karşı gösterdiği sadakatsizlik, eski eşine genel davranışları da bunun en önemli nedeni. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde de İngiliz kraliyet ailesi, Prens Charles'ın tahta geçmesiyle eski popülaritesini kaybedecek, halktan gördüğü destek azalacak.

HALK DAHA FAZLA SORGULAMAYA BAŞLAYACAK

Christopher Lee'ye göre, hala ülke için dünyada önemli bir marka olan Kraliçe'nin yokluğunda, halkın büyük çoğunluğu monarşiyi sorgulamaya başlayacak. Yapılan siyasi değişiklikler de halkın monarşiye desteğini azaltacak. Milletler Topluluğu'Nda yaşanan değişiklikler de bu konuda etkili, tecrübeli gazeteciye göre. Topluluktan ayrılan ülkeler, kendi devlet başkanlarını seçmeye başlıyor. 2021 yılı içinde Barbados'un da topluluktan ayrılması bekleniyor.

KRALİÇE HAYATA VEDA ETTİĞİ ZAMAN...

Lee'nin iddiasına göre Kraliçe hayata veda ettiği zaman, Milletler Topluluğu'nda kilit önemi olan Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde yaşanacak, kraliyet aleyhine değişimlerin de bir domino etkisi yaratacağını ileri sürdü. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ise Prens George'un tahta çıkabilmesi uzak görünüyor gazeteciye göre.