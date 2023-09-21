Arsenal, PSV Eindhoven'ı adeta sahadan sildi - Son Dakika

Arsenal, PSV Eindhoven'ı adeta sahadan sildi

Son Güncelleme: 21.09.2023 00:46

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İngiliz ekibi Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Arsenal'in gollerini Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus ve Martin Odegaard attı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Arsenal ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'i 4-0'lık net skorla devirdi.

ARSENAL 4 ATTI

Ev sahibi Arsenal'in gollerini 8. dakikada Bukayo Saka, 20. dakikada Leandro Trossard, 38. dakikada Gabriel Jesus ve 70. dakikada Martin Odegaard kaydetti ve takım liderlik koltuğuna oturdu.

Boşuna Devler Ligi demiyorlar! Arsenal, PSV Eindhoven'ı adeta sahadan sildi

GELECEK MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta Arsenal, Fransız ekibi Lens'e konuk olacak. PSV Eindhoven, Sevilla'yı ağırlayacak.

Boşuna Devler Ligi demiyorlar! Arsenal, PSV Eindhoven'ı adeta sahadan sildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Arsenal, PSV Eindhoven'ı adeta sahadan sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arsenal, PSV Eindhoven'ı adeta sahadan sildi - Son Dakika
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