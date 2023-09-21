Arsenal, PSV Eindhoven'ı adeta sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Arsenal ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'i 4-0'lık net skorla devirdi.
Ev sahibi Arsenal'in gollerini 8. dakikada Bukayo Saka, 20. dakikada Leandro Trossard, 38. dakikada Gabriel Jesus ve 70. dakikada Martin Odegaard kaydetti ve takım liderlik koltuğuna oturdu.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta Arsenal, Fransız ekibi Lens'e konuk olacak. PSV Eindhoven, Sevilla'yı ağırlayacak.
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