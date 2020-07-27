Bot faciasından kurtulan minik Veysel, yaşama tutunamadı - Son Dakika

İZMİT'te, 5 kişinin bulunduğu şişme botun alabora olmasıyla 2 kişinin öldüğü olaydan yaralı kurtulup, felç olan ve 3 yıldır hastanede tedavisi devam eden Veysel Büyükyaşar (8), yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 16 Temmuz 2017 tarihinde İzmit Körfezi Sekapark sahilinde meydana geldi. Şerafettin Büyükyaşar (33), oğlu Veysel Büyükyaşar ile arkadaşları Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve Sedat Uzel (7) şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra şişme botun alabora olması nedeniyle bot içerisinde bulunan 5 kişi denize düştü. Yaşanan olayda Şerafettin Büyükyaşar ve Hakan Uzel hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı. Solunum yetmezliği ve felç nedeniyle yaklaşık 3 yıldır Gebze'de tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veren Veysel Büyükyaşar, bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Veysel'in de ölümüyle tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Veysel Büyükyaşar'ın cansız bedeni, tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilecek.