Bot Şişirirken Yakalanan İki İnsan Taciri Tutuklandı
1 saat önce
Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası
'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye
uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere aracılık eden ve lastik bot şişirirken gözaltına alınan iki insan taciri ise tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi Adagöl mevkiinde iki kişinin insan kaçakçılığında kullanılan lastik bir botu şişirdiğini tespit etti. Türk vatandaşı M.B.A(38) ve Ö.U.(37) isimli iki kişiyi insan taciri şüphesiyle gözaltına alan KOM ekipleri, bölgede yaptıkları aramada şişirilen lastik bota 20 metre mesafe uzaklıktaki ormanlık alan içerisinde gizlenen Suriye uyruklu 43 kaçak göçmeni de yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.
Bu arada, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere para karşılığı aracılık ettiği belirlenen M.B.A.ve Ö. U. isimli iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan iki şüpheli cezaevine konuldu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:52 Kaynak: İHA
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