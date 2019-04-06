Son Dakika Haberleri: Bota 60 Kişi Binen Göçmenler Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Yakalandı

Bota 60 Kişi Binen Göçmenler Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Yakalandı

1 saat önce

Bota 60 kişi binen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandıİZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, bir bota 60 kişi binen göçmenler, ölümüne yolculuğunda sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bota 60 kişi binen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, bir bota 60 kişi binen göçmenler, ölümüne yolculuğunda sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Demircili Koyu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki lastik boyu fark ederek durdurdu. İçerisinde, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 49 Kongo, 7 Orta Afrika ve 4 Mali uyruklu olmak üzere toplam 60 düzensiz göçmen, tek tek sahil güvenlik botuna alındı.
Göçmenlerin, bir bota 60 kişi binmesi dikkat çekerken, sahil güvenliğin operasyonu olası bir facianın önüne geçti. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:56 Kaynak: İHA

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