Bota 60 Kişi Binen Göçmenler Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Yakalandı
1 saat önce
Bota 60 kişi binen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandıİZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, bir bota 60 kişi binen göçmenler, ölümüne yolculuğunda sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bota 60 kişi binen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı
İZMİR - İzmir
'in Urla
ilçesinde, bir bota 60 kişi binen göçmenler, ölümüne yolculuğunda sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Demircili
Koyu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki lastik boyu fark ederek durdurdu. İçerisinde, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 49 Kongo
, 7 Orta Afrika
ve 4 Mali uyruklu olmak üzere toplam 60 düzensiz göçmen, tek tek sahil güvenlik botuna alındı.
Göçmenlerin, bir bota 60 kişi binmesi dikkat çekerken, sahil güvenliğin operasyonu olası bir facianın önüne geçti. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:56 Kaynak: İHA
Seçimi Kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı, Görevi Bırakmadan Önce 300 İşçiyi Kovdu
Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı
Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu
Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı