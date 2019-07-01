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Botan Çay'ında bulunan araç jandarmayı harekete geçirdi

6 dakika önce

Siirt'te Botan Çayı'nda bulunan bir araç jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Botan Çay'ında bulunan araç jandarmayı harekete geçirdi, System.String[]
Siirt'te Botan Çayı'nda bulunan bir araç jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt - Eruh karayolunun 20. kilometresinde merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında Botan Çayı'nda bir otomobilin olduğunu gören vatandaşlar Jandarmaya haber verdi. Çayda sadece tekerlekleri gözüken otomobili sudan çıkarmak için AFAD ve jandarma ekipleri incelemede bulundu. Otomobil tüm çabalara rağmen bir türlü sudan çıkarılamadı. Plakasız ve uzun zamandır suda olduğundan yosun tutan otomobille ilgili incelemeler sürüyor. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
Botan Çayı, Jandarma, Siirt, Eruh, 3. Sayfa
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