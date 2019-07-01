Botan Çay'ında bulunan araç jandarmayı harekete geçirdi
6 dakika önce
Siirt'te Botan Çayı'nda bulunan bir araç jandarma ekiplerini harekete geçirdi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:59 Kaynak: İHA
'te Botan Çayı
'nda bulunan bir araç jandarma ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Siirt - Eruh
karayolunun 20. kilometresinde merkeze bağlı Meydandere
köyü yakınlarında Botan Çayı'nda bir otomobilin olduğunu gören vatandaşlar Jandarmaya haber verdi. Çayda sadece tekerlekleri gözüken otomobili sudan çıkarmak için AFAD
ve jandarma ekipleri incelemede bulundu. Otomobil tüm çabalara rağmen bir türlü sudan çıkarılamadı. Plakasız ve uzun zamandır suda olduğundan yosun tutan otomobille ilgili incelemeler sürüyor. - SİİRT
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