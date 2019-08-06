Son Dakika Haberleri: Botan Çayı'na düşen kamyonet çıkarıldı
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Botan Çayı'na düşen kamyonet çıkarıldı

3 saat önce

Siirt'te Botan Çayı'ndaki kamyonet su seviyesinin düşürülmesinin ardından çıkarıldı.

Siirt'te Botan Çayı'ndaki kamyonet su seviyesinin düşürülmesinin ardından çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, şehirden yaklaşık 15 kilometre mesafede Meydandere köyü yakınlarında uzun süredir su altında olduğu değerlendirilen aracın sudan çıkarılması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda Alkumru ve Kirazlık barajlarının kapakları kapatılarak, çaydaki su seviyesi düşürüldü.
Olay yerine gelen ekipler, gerekli incelemenin ardından aracı, iş makinesi yardımıyla sudan çıkardı.
Plakası 56 AZ 556 olarak tespit edilen siyah renkli aracın kime ait olduğu ve suya nasıl düştüğü araştırılıyor.
Meydandere köyü yakınlarında 1 Temmuz'da çay içerisinde araç olduğunu fark eden köylüler, durumu jandarmaya haber vermiş ancak su seviyesinin yüksekliği dolayısıyla araç çıkarılamamıştı.
Botan Çayı, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:44 Kaynak: AA
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