Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç boğuldu - Son Dakika

Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç boğuldu

SİİRT'te arkadaşlarıyla gittiği piknikte Botan Çayı'na giren ve akıntıya kapılan İdris Atunç (27), yaşamını yitirdi.

SİİRT'te arkadaşlarıyla gittiği piknikte Botan Çayı'na giren ve akıntıya kapılan İdris Atunç (27), yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı'nın geçtiği bölgede meydana geldi. İdris Atunç, arkadaşlarıyla birlikte gittiği piknikte serinlemek için Botan Çayı'nda yüzdü. Bir süre suda kalan Atunç, akıntıya kapılıp, kayboldu. Atunç'un akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşları kurtarma çalışması başlatırken, jandarma ekiplerine de ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi. Botan Çayı'nda arama başlatan AFAD ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından Atunç'un cansız bedenine ulaştı. Sağlık görevlilerince Atunç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Botan Çayı'nda arama başlatan AFAD ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından Atunç'un cansız bedenine ulaştı. Sağlık görevlilerince Atunç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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