Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu - Son Dakika

Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

Siirt'te, serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Siirt'te, serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, eski Siirt- Eruh kara yolu yakınlarındaki Botan Çayı'na serinlemek için giren İdris Atunç (27) bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gencin kaybolması üzerine çevredekilerin durumu iletmesiyle jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları için Tatvan'dan dalgıç çağrıldığını belirtti. İdris Atunç'u arama çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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