Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu - Son Dakika

Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu Siirt'te serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılan kişi kayboldu.

Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu SİİRT - Siirt'te serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda akıntıya kapılan kişi kayboldu. Edinilen bilgiye göre olay, eski Siirt- Eruh karayolu yakınlarında Botan Çay'ında meydana geldi. serinlemek için Çay'a giren İdris Atunç bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gencin kaybolması üzerine çevredekilerin durumu haber vermesiyle jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaları için Bitlis'in Tatvan ilçesinden dalgıç çağrıldığını öğrenilirken, İdris Atunç'u arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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