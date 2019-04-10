Botan Çayı'nda Kayıp Sürücüyü Arama Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Siirt'te kontrolden çıkan ve içinde 2 çocuğun da olduğu otomobil Botan Çayı'na uçtu.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:00 Kaynak: İHA
'te kontrolden çıkan ve içinde 2 çocuğun da olduğu otomobil Botan Çayı
'na uçtu. 2 kardeş araçtan çıkmayı başarırken, sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Selim Özalp
'ın (46) kullandığı 56 AAC 681 plakalı otomobil, saat 14.45 sıralarında Siirt- Eruh
karayolu 10'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Botan Çayı'na uçtu. Araçta bulunan Serhat (21) ve Sait Özalp (23) kardeşler kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD
ekiplerince Botan Çayı'nda Mehmet Selim Özalp'a ulaşmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT
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