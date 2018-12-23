Son Dakika Haberleri: Botan Çayı'nda Mahsur Kalan Atlar Kurtarıldı

Botan Çayı'nda Mahsur Kalan Atlar Kurtarıldı

40 dakika önce

SİİRT (İHA) – Siirt'in Botan Çayı'nda sularının yükselmesi sonucu mahsur kalan 10 yılkı atı AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Botan Çayı'nda Mahsur Kalan Atlar Kurtarıldı, System.String[]
SİİRT (İHA) – Siirt'in Botan Çayı'nda sularının yükselmesi sonucu mahsur kalan 10 yılkı atı AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, barajdaki su salınımından dolayı aniden suların yükselmesi sonucu Botan Çayı'nda 10 at mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda atları çaydan kurtardı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:43 Kaynak: İHA

AFAD, Siirt, Botan Çayı, Güncel
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