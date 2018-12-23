Son Dakika Haberleri: Botan Çayı'nda Mahsur Kalan Atlar Kurtarıldı

Botan Çayı'nda Mahsur Kalan Atlar Kurtarıldı

25 dakika önce

Siirt'te Botan Çayı'nda mahsur kalan 10 at kurtarıldı.

Botan Çayı'nda Mahsur Kalan Atlar Kurtarıldı, System.String[]
Siirt'te Botan Çayı'nda mahsur kalan 10 at kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, su ihtiyaçlarını gidermek için Botan Çayı'na giren yılkı atları, suyun yükselmesi üzerine çayda mahsur kaldı.

Olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, bot yardımıyla atları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:57 Kaynak: AA

Siirt, Botan Çayı, Güncel
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