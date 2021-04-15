VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR - Son Dakika

VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR

15.04.2021 10:11

VAN'da Çatak Belediyespor bünyesinde 3 yıl önce kurulan rafting takımı, gelecek sene yapılacak olan Türkiye şampiyonasına ülkenin ikinci büyük parkuru olan Botan Çayı'nda hazırlanıyor.

VAN'da Çatak Belediyespor bünyesinde 3 yıl önce kurulan rafting takımı, gelecek sene yapılacak olan Türkiye şampiyonasına ülkenin ikinci büyük parkuru olan Botan Çayı'nda hazırlanıyor. Çalışmalarını zorlu parkurda sürdüren sporcuların hedefi önce Türkiye Şampiyonu olmak, anrdından da ülkeyi uluslararası şampiyonada temsil etmek.

Çatak ilçesinde belediye bünyesinde 2017 yılında kurulan rafting takımı, bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda birçok derece elde etti. Geçen yıl Hakkari'de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası'nda U19'da Türkiye birincisi, Şırnak'ta da Türkiye ikincisi olan Çatak Belediyesi Rafting Takımı, bu yıl mayıs ayında yapılması planlanan, ancak pandemi nedeniyle iptal edilerek önümüzdeki yıl yapılmasına karar verilen şampiyonaya şimdiden sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Türkiye'nin en uzun ikinci parkuru olan Botan Çayı'nda çalışmalarını sürdüren rafting takımının hedefi, yıllarca hep olaylarla gündeme gelen ilçenin kötü imajını, şampiyonluklarla düzeltmek. Zorlu parkurda her gün 2 saat antrenman yapan takımın sporcuları, şampiyonada başarı elde etmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE'DE RAFTİNG EĞİTİM MERKEZİ ÇATAK'TA KURULACAK

Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, ilçede 2010 yılından beri rafting sporunun yapıldığını belirterek, "O tarihten beri rafting SODES projesi kapsamında ilçemizde yapıldı. Rafting sporunun hem kurucusu hem de il temsilciliğini yapıyorum. İlk olarak iki antrenör yetiştirdik. Daha sonra belediye bünyesinde 2017 yılında bir kulüp kurduk. Bunun bünyesinde raftingi geliştirdik. O günden bugüne rafting ilçemizde gelişti ve ilçemizde şampiyonalar yapılmaya başlandı. 2017 yılında bir, 2020 yılında da 2 Türkiye derecemiz var. İlçemizde 45 kilometrelik rafting parkuru var. Bizim şu an kullandığımız parkur 6 kilometredir. 2019'ta DAKA projesi kapsamında bir fizibilite projesi yaptık. Bu projemiz fizibil gördü ve şu an uygulama aşamasındayız. Bizim burada yapacağımız rafting eğitim merkezi, Türkiye'de ilk olacak. Bu projemizin ihalesi yapıldıktan sonra 181 yataklı ve 4 VİP odası bulunacak" dedi.

'İLÇEMİZDEKİ KÖTÜ İMAJI, ŞAMPİYONLUKLARLA KIRDIK'

Çatak Belediyespor Kulübü Antrenörü Süleyman Bayat ise geçmişte terör olaylarıyla anılan ilçenin kötü imajını rafting sporu ile kırdıklarını ifade ederek, "Biz bu önyargıyı kırmak için ilçemizde iki Türkiye Şampiyonası yaptık. Dışarıdan 800 sporcu ile birlikte yaklaşık bin insanı burada misafir ettik. Buraya gelen insanlar bize 'Biz ilçenizi sosyal medyada duyduğumuzda korkuyorduk. Nasıl Çatak'a gideceğiz' diye kafamızda algılar oluşuyordu' dedi. Buraya gelen insanlar, ilçemizi bir cennet parçası bildiler. Çatak'ta ne zaman bir şampiyona olacak' diye dört gözle bekliyorlar. Çünkü buranın misafirperverliği ve insanların yaklaşımı, o önyargıyı sildi. Biz de ilçemizin bu kötü imajını, şampiyonluklar getirerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ İKİNCİ PARKURUYUZ'

Yarışmalara sıkı bir şekilde hazırlandıklarını da anlatan Bayat, "Geçmiş günlerde kalp krizi geçiren federasyon başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Federasyonumuzu belirlediği tarihlerde daha önce Mersin- Silifke'de ve Düzce'de yapılması planlanan Türkiye Rafting Şampiyonası, pandemi nedeniyle ertelendi. Bu nedenle biz hala antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Daha önce katıldığımız şampiyonalarda Türkiye derecelerimiz var. Bu konuda bize her türlü desteği sunan belediye başkanımız, kaymakamımız ve herkese teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımımız rafting milli takıma davet edildi. 4 sporcumuz İtalya'ya gidecekti. Pandemiden dolayı bütün faaliyetler durduğu için gidemedik. Pandemiden sonra sadece iki tane Türkiye Şampiyonası yaptık. O iki şampiyonada da derece aldık. Parkurumuz Türkiye'nin en iyi ikinci parkuru. Hem sportif, "ifadelerini kullandı.

HEDEF, TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

2 yıldır rafting yaptığını söyleyen Nursena Salçuk da, "Çok güzel bir etkinlik. İlçemizde daha önce bu tür şeylere bakılmıyordu. Kız çocuklarının da bu tarz imkanları yok. Biz bu sporu yaparak, onlara örnek olduk. Çok eğlenceli bir spor. Bütün kız arkadaşlarımın da gelmesini gönülden isterim. Şampiyonluk yarışmasına da katıldım ve tecrübe edindim. Önümüzdeki yıl da şampiyon olmayı hedefliyoruz" dedi.

VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR
VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR

Botan Çayı, Rafting, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN BOTAN ÇAYI'NDA ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYORLAR - Son Dakika


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