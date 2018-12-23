Son Dakika Haberleri: Botan Çayında Suların Yükselmesi Sonucu Yılkı Atları Mahsur Kaldı

Botan Çayında Suların Yükselmesi Sonucu Yılkı Atları Mahsur Kaldı

24 dakika önce

Botan çayında suların yükselmesi sonucu yılkı atları mahsur kaldıSİİRT - Siirt Botan çayında sularının yükselmesi sonucu çay yatağında mahsur kalan 10 yılkı atı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Botan çayında suların yükselmesi sonucu yılkı atları mahsur kaldı

SİİRT - Siirt Botan çayında sularının yükselmesi sonucu çay yatağında mahsur kalan 10 yılkı atı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Barajdaki su salınımından dolayı aniden suların yükselmesi sonucu Botan çayında 10 at mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu atlar çay'dan kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:56 Kaynak: İHA

Siirt, Genel
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