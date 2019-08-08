Son Dakika Haberleri: Botan Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Botan Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

2 saat önce

SİİRT'te, serinlemek ve araçlarını yıkamak için Botan Nehri'ne giren 2 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldı.

Botan Nehri'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı, System.String[]
SİİRT'te, serinlemek ve araçlarını yıkamak için Botan Nehri'ne giren 2 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldı. Köylüler, 2 kişiyi traktör ile kurtardı.
Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Nehri kıyısına giden 2 kişi, otomobillerini yıkadıkları sırada Akkumru Barajı'nın kapakları açıldı. Botan Nehri'nde su seviyesi yükseldi.
Suyun yükselmesiyle otomobilleriyle birlikte nehirde mahsur kalanları kurtarmak için çevredekiler hareke geçti. Köy sakinleri, getirdikleri traktör ile mahsur kalan 2 kişiyi otomobilleriyle birlikte sudan çıkardı. Kurtarma anları çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:07 Kaynak: DHA
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