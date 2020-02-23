Botan Nehri'nde mahsur kalan 35 sporcu kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Botan Nehri'nde mahsur kalan 35 sporcu kurtarıldı - Son Dakika

Botan Nehri'nde mahsur kalan 35 sporcu kurtarıldı

6 saat önce

SİİRT'te 35 kişilik sporcu kafilesini taşıyan 2 minibüs, daha önce baraj nedeniyle kapanan karayolunda Botan Nehri yükselince mahsur kaldı.

Botan Nehri'nde mahsur kalan 35 sporcu kurtarıldı, System.String[]

SİİRT'te 35 kişilik sporcu kafilesini taşıyan 2 minibüs, daha önce baraj nedeniyle kapanan karayolunda Botan Nehri yükselince mahsur kaldı. Sporcular, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı'da düzenlenen hentbol müsabakalarına katıldıktan sonra Şırnak'ın Silopi ilçesine dönen 3'ü öğretmen, 35 kişilik sporcu kafilesini taşıyan 2 minibüs, Ilısu Barajı projesi kapsamında ulaşıma kapanan Siirt-Şırnak karayolunu kullandı. Bir süre ilerleyen minibüsler, Tahtamendik mevkiinde Botan Nehri'nin yükselmesi üzerine burada mahsur kaldı. Minibüstekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu araçlar sudan çıkarıldı.Kurtarılan sporcu kafilesi geceyi geçirmek üzere Siirt'teki çeşitli yurtlara yerleştirildi. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bu sabah saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesine hareket edecekleri öğrenildi.


Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:43:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Botan Nehri'nde mahsur kalan 35 sporcu kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]