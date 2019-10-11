Son Dakika Haberleri: Botan nehri'ne giren mahmut, boğuldu
Son Dakika Güncel Botan nehri'ne giren mahmut, boğuldu

Botan nehri'ne giren mahmut, boğuldu

1 saat önce

Botan Nehri'ne giren Mahmut, boğulduSİİRT'te, yüzmek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mahmut Soğunç (11), boğuldu.

Botan Nehri'ne giren Mahmut, boğuldu

SİİRT'te, yüzmek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mahmut Soğunç (11), boğuldu.

Olay, öğleden sonra Siirt merkezde meydana geldi. Kendilerine ait koyunları otlatmaya götüren Mahmut Soğunç, iddiaya göre Botan Nehri'nde yüzmek istedi. Nehre giren Mahmut, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Mahmut'un akıntıya kapıldığını gören çevredekiler küçük çocuğu kurtarmaya çalışırken, durum polise de bildirildi. Bu sırada Mahmut gözden kayboldu. İhbarla olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Botan Nehri'nde yaptıkları aramada Mahmut'un cansız bedenine ulaştı. Mahmut'un cansız bedeni otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Botan nehri'ne giren mahmut, boğuldu

Siirt Devlet Hastanesi, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:21 Kaynak: DHA
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