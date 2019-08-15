Botan Vadisi milli park oldu
1 saat önce
Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak tespit edildi.
Siirt
'in merkez, Aydınlar
ve Eruh
ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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