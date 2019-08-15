Son Dakika Haberleri: Botan Vadisi milli park oldu
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Botan Vadisi milli park oldu

1 saat önce

Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak tespit edildi.

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Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alan "Botan Vadisi Milli Parkı" olarak tespit edildi.
Aydınlar, Siirt, Eruh, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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