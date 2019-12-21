Botan Vadisi'nde 94 metreden "serbest düşüş" atlayışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Botan Vadisi'nde 94 metreden 'serbest düşüş' atlayışı - Son Dakika

Botan Vadisi'nde 94 metreden "serbest düşüş" atlayışı

6 saat önce

Siirt'te Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Botan Vadisi'nde 94 metreden atlayış yaptı.

Siirt'te Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Botan Vadisi'nde 94 metreden atlayış yaptı.

Koçak ve Toy, Botan Vadisi Milli Park alanındaki Kaletül Üstad Tepesi'nden atlayış yaparak 94 metre yükselikten Alkurmu Barajı'nın yakınındaki yola güvenli bir şekilde indi.

Piknik için bölgeye gelen vatandaşlar atlayışı ilgiyle izleyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Cengiz Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri ekstrem sporlarla ilgilendiğini söyledi.

Koçak, bölgenin tanıtımı amacıyla atlayışı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ferdi Toy ise yıllardır Türkiye'nin farklı noktalarında uçuşlar gerçekleştirerek "base jump" atlayışı konusunda tecrübe kazandıklarını kaydetti.

Botan Vadisi'nde 94 metreden serbest düşüş atlayışı

Siirt, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:27 Kaynak: AA
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