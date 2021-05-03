Botan Vadisi'nde kaybolan 4 arkadaşı AFAD ve UMKE kurtardı - Son Dakika

Botan Vadisi'nde kaybolan 4 arkadaşı AFAD ve UMKE kurtardı
03.05.2021 18:03
Siirt'te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Botan Vadisi'nde yürüyüşe çıkan ve sarp arazide kaybolan 4 arkadaş, UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Siirt'te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Botan Vadisi'nde yürüyüşe çıkan ve sarp arazide kaybolan 4 arkadaş, UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Vadisi'nde yaşandı. 4 arkadaş, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Botan Vadisi civarında yürüyüşe çıktı. Yürüyüşe çıkan 4 arkadaş sarp arazide yönlerini şaşırarak kayboldu. Kaybolduklarını anlayan 4 arkadaş, UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, sarp arazide mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan 4 kişi kurtarıldı. - SİİRT
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