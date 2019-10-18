Botanik Park'a estetik dokunuşlar

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressam ve sokak sanatı ekibiyle yürüttüğü çalışmalarla kenti açık hava sanat galerisine dönüştürmeyi sürdürüyor. Uygulanan sanatsal çalışmalar, kentteki fiziksel yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunuyor. Botanik Park içinde seçilen proje bölgesinde 300 metrekare alanda, etrafı ağaçlarla çevrili, doğayla iç içe olan amfinin ahşap unsurları yenilendi. Meydan alanı, özel karışım boyalarla kırmızı ve siyah renge boyandı.Boyanan yüzeye müzik teması kapsamında, piyano, sol anahtarı ve notalar resmedildi, parke taşları onarıldı. Yeşil alana, temaya uygun sıcak renklerde özel çiçeklendirmeyle peyzaj çalışması yapıldı. Temada ağırlıklı olarak siyah ve kırmızı renk tercih edilerek, sıcak, enerjik, etkili kontrast görüntüsü sağlandı. İnşaat ve boya ekipleriyle başlayan çalışma, ressamların hünerli ellerinden çıkan eserlerin ve peyzaj işlerinin de bitimiyle adeta pozitif enerjili bir sanat meydanı halini aldı. Ayrıca Çukurca girişinde yer alan trafo binası, onarımların ardından tematik resim çalışmalarıyla adeta bir açık hava sanat galerisi haline getirildi.

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü de rutin çalışmalara ek olarak, yenilikçi çalışmalarla tematik bahçe revizyon çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda peyzajı tamamıyla yenilenen, özel tasarımlar uygulanan tematik ülke bahçesi, ilk günlerdeki halinden bile çok daha etkileyici ve huzur verici hale geldi. Ayrıca Botanik Park içerisindeki göletler, özel amfibik araçla temizlendi, sazlıklar budandı. Göletin çevresine yapılan üç adet seyir mekanı ve yeni peyzaj çalışmalarıyla doğal güzellikler muhteşem tasarımlarla taçlandırılmış oldu. Kaya Bahçesi ve Japon Bahçesindeki revizyon çalışmaları da devam ediyor.