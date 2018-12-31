Botaş 186 Personel Alacak
29 dakika önce
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değerlendirilmek üzere 186 personel alacak.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
(BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, Türkiye
'nin çeşitli yerlerinde değerlendirilmek üzere 186 personel alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre elektrik, elektronik ve bilgisayar ile acil yardım, makine, inşaat teknolojisi, işletme, jeofizik gibi bölümleri mezunları işletmede istihdam edilecek. Söz
konusu ilan, 31 Aralık
2018 ila 04 Ocak 2019 tarihleri arasında ise Türkiye İş Kurumu'nun http://esube.iskur.gov.tr/istihdam/jobsOnAir.aspx adresinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını İş Kurumu üzerinden yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:52 Kaynak: AA
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