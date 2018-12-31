Son Dakika Haberleri: BOTAŞ 186 personel alacak

BOTAŞ 186 personel alacak

1 saat önce

BOTAŞ; elektrik, elektronik ve bilgisayar ile acil yardım, makine, inşaat teknolojisi, işletme ve jeofizik bölümlerinden mezun kişiler istihdam edecek.

BOTAŞ 186 personel alacak, System.String[]
BOTAŞ; elektrik, elektronik ve bilgisayar ile acil yardım, makine, inşaat teknolojisi, işletme ve jeofizik bölümlerinden mezun kişiler istihdam edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:55 

Ekonomi
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