BOTAŞ 186 personel alacak
1 saat önce
BOTAŞ; elektrik, elektronik ve bilgisayar ile acil yardım, makine, inşaat teknolojisi, işletme ve jeofizik bölümlerinden mezun kişiler istihdam edecek.
BOTAŞ; elektrik, elektronik ve bilgisayar ile acil yardım, makine, inşaat teknolojisi, işletme ve jeofizik bölümlerinden mezun kişiler istihdam edecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:55
HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı
Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu
Türk Telekom'da Yılın "En"leri Belli Oldu! Listeye Aleyna Tilki ve Simge Damga Vurdu
Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek