BOTAŞ, 268 personel alacak

Söz konusu alım için başvurular Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden, 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Buna göre, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı farklı illerde istihdam edilecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak.

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