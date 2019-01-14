Botaş'a Ait Doğalgaz Nakil Borusunda Patlama
11 dakika önce
Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında, açık alanda ortaya çıkan alevler korku dolu dakikalar yaşattı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında, açık alanda ortaya çıkan alevler korku dolu dakikalar yaşattı.
Sakarya'dan Kocaeli'ye doğalgaz naklinde kullanılan BOTAŞ'a ait boru hattında gaz kaçağı sonrası patlama olduğu tahmin ediliyor.
Adapazarı'ndan bölgeye giden itfaiye ve doğalgaz ekipleri, sızıntının olduğu bölgeyi bulmaya çalışıyor. Yangının kısmen devam ettiği bilgisi verildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:18 Kaynak: İHA
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