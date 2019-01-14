Son Dakika Haberleri: Botaş'a Ait Doğalgaz Nakil Borusunda Patlama

Botaş'a Ait Doğalgaz Nakil Borusunda Patlama

11 dakika önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında, açık alanda ortaya çıkan alevler korku dolu dakikalar yaşattı.

Botaş'a Ait Doğalgaz Nakil Borusunda Patlama, System.String[]
Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında, açık alanda ortaya çıkan alevler korku dolu dakikalar yaşattı.

Sakarya'dan Kocaeli'ye doğalgaz naklinde kullanılan BOTAŞ'a ait boru hattında gaz kaçağı sonrası patlama olduğu tahmin ediliyor.

Adapazarı'ndan bölgeye giden itfaiye ve doğalgaz ekipleri, sızıntının olduğu bölgeyi bulmaya çalışıyor. Yangının kısmen devam ettiği bilgisi verildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:18 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lider Farklı Kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Son Dakika! Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 09:29:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Botaş'a Ait Doğalgaz Nakil Borusunda Patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]