Botaş'a Ait Doğalgaz Nakil Borusunda Patlama

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında, açık alanda ortaya çıkan alevler korku dolu dakikalar yaşattı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında, açık alanda ortaya çıkan alevler korku dolu dakikalar yaşattı.



Sakarya'dan Kocaeli'ye doğalgaz naklinde kullanılan BOTAŞ'a ait boru hattında gaz kaçağı sonrası patlama olduğu tahmin ediliyor.



Adapazarı'ndan bölgeye giden itfaiye ve doğalgaz ekipleri, sızıntının olduğu bölgeyi bulmaya çalışıyor. Yangının kısmen devam ettiği bilgisi verildi. - SAKARYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Lider Farklı Kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım

Son Dakika! Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı