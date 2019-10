BOTAŞ'a uluslararası Yeşil Dünya Ödülü

Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası arenada etkin ve rekabetçi bir rol üstlenmesi için kritik önemdeki BOTAŞ, dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden biri olan Yeşil Dünya Ödülleri'nde 4 ödülle çevre konusunda Türkiye'nin gururu oldu. BOTAŞ, Türkiye'de ilk defa bu ödülleri alan kurum oldu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sıfır atıktan temiz enerjiye, yenilenebilir enerjiden biyoçeşitliliğin korunmasına kadar sürdürdüğü birçok çevreci politika uluslararası arenada meyvelerini verdi. Merkezi İngiltere'de olan The Green Organisation tarafından 2014 yılından bu yana her yıl düzenlenen dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden Yeşil Dünya Ödülleri'ne (Green World Awards) BOTAŞ damgasını vurdu. En çevreci kuruluş olma hedefi doğrultusunda sürdürülebilir bir yaşam için havanın, toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren BOTAŞ, çevre ile ilgili uygulamalarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek bir kuruluş oldu. Bu yılki Yeşil Dünya Ödül töreni Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde düzenlendi. 500'ün üzerinde başvuru arasından BOTAŞ, toplam yedi kategoriden 4 ayrı dalda aday olduğu Yeşil Dünya Ödülleri'nde 4 ödüle layık görülerek törene damga vurdu. BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Biyoçeşitlilik Projesi ile altın ödüle layık görülürken, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi ile "Sürdürülebilirlik" kategorisinde, "Karbon Azaltımı" kategorisinde ve "En İyi Devlet Kurumu" kategorisinde 3 gümüş ödül aldı.



Yeşil dünya elçisi BOTAŞ



Yürüttüğü başarılı çevre projeleri ile "Yeşil Dünya Elçisi" unvanını da almaya hak kazanan BOTAŞ, "Yeşil Dünya Elçisi" ödülünü Kasım ayında Londra'da düzenlenecek olan uluslararası törende alacak. Bir sonraki ödül töreninin ise İstanbul'da yapılmasına yönelik öncelik kazanan BOTAŞ'ın ödül aldığı Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi kapsamında Türkiye'nin doğal gaz kapasitesinin artırılması hedeflenirken, şirket gaz kesintilerinin azaltılması amacıyla Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama (UGS) Projesi'ni yürütüyor. Proje kapsamında Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı suyla yer altındaki tuz kütleleri çözündürülerek oluşturulan mağaralarda doğal gaz depolanıyor. Önemli göç yolları üzerinde olan Tuz Gölü, flamingolar başta olmak üzere binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yaparken, proje kapsamında göçmen kuşların ve gölün mevcut alanının korunması hedefleniyor. Su seviyesinin artması sonucunda büyük flamingo türünün beslenme ve üremesinin kolaylaşmasıyla popülasyon sayısında artış sağlanması ve ağaçlandırma çalışmalarıyla karbon ayak izinin azaltılmasının yanı sıra ekonomik değeri yüksek ağaçlardan bölge halkının faydalanması amaçlanıyor. Proje kapsamında 40 yeni kaverna, yeni yüzey tesisleri ve boru hatlarının inşa edilmesi de hedefleniyor.



Caretta Carettalara BOTAŞ koruması



Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün Biyoçeşitlilik Projesi kapsamında ise İskenderun Körfezi'nin batı kıyısında yer alan 8 bin 500 dekarlık alanda çeşitli bitki ve hayvan türlerinin korunması amaçlanıyor. Türkiye'de nesli tehlike altında olan caretta caretta ve chelonia mydas adlı iki tür deniz kaplumbağasının yumurtladığı nadir plajlardan ikisi BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Tesisi sınırları içinde yer alırken, bu alanda deniz kaplumbağalarının sayısının artırılması amaçlanıyor.



Bunun yanı sıra 1986 yılında tesise 1 erkek ve 1 dişi olarak getirilmiş olan ceylanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi adına beslenme, barınma ve korunmalarına yönelik bir dizi faaliyet de gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sonucu 2018 yılı itibarıyla tesisteki ceylanların sayısı 76 dişi ve 24 erkek olmak üzere 100'e ulaştı. Deniz kaplumbağaları ve ceylanların yanı sıra tesiste daha birçok kuş, memeli, böcek balık ve sürüngen türü de varlığını sürdürüyor. Faaliyetler kapsamında tesiste bulunan 5 bin 740 meyve ağacı ve yaklaşık 50 bin adet orman ağacıyla, yıllık 1 milyon ton karbon salınımı da engellenirken 740 bin ton oksijen üretimi de sağlandı. - ANKARA