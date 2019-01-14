Botaş: (Adapazarı'ndaki Patlama) "Gerekli Tedbirler Alınmış ve Bölgenin Doğal Gaz İhtiyacı...
1 saat önce
IHAAW094709-GEN/14-01-2019- BOTAŞ: (Adapazarı'ndaki patlama) "Gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır.
IHAAW094709-GEN/14-01-2019
- BOTAŞ: ( Adapazarı
'ndaki patlama) "Gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, Doğal Gaz İletim Sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır." 14.01.2019 09: 47: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:53 Kaynak: İHA
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