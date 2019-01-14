Son Dakika Haberleri: Botaş: (Adapazarı'ndaki Patlama) "Gerekli Tedbirler Alınmış ve Bölgenin Doğal Gaz İhtiyacı...

Botaş: (Adapazarı'ndaki Patlama) "Gerekli Tedbirler Alınmış ve Bölgenin Doğal Gaz İhtiyacı...

1 saat önce

IHAAW094709-GEN/14-01-2019- BOTAŞ: (Adapazarı'ndaki patlama) "Gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır.

Botaş: (Adapazarı'ndaki Patlama)
IHAAW094709-GEN/14-01-2019

- BOTAŞ: ( Adapazarı'ndaki patlama) "Gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, Doğal Gaz İletim Sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır." 14.01.2019 09: 47: 09 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Adapazarı, Güncel
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