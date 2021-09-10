BOTAŞ, atık baca gazından elektrik üretim projesi işini ihale edecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Sivas Kompresör İstasyonunda, Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında atık baca gazından elektrik üretimi projesi işini ihale edecek.

BOTAŞ'ın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu elektrik üretim projesi ihalesinin geçici teminat belgesi 2 milyon 700 bin lira olarak belirlenirken ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak.

İhale, 11 Kasım saat 14.00'te BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak.