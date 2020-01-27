BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile yollarını ayırdı, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Üç sezondur teknik sorumlu olarak kulübümüze birçok katkı sağlamış Sayın Ender Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet alabilen BOTAŞ, 12. sırada bulunuyor.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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