BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile yollarını ayırdı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Üç sezondur teknik sorumlu olarak kulübümüze birçok katkı sağlamış Sayın Ender Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet alabilen BOTAŞ, 12. sırada bulunuyor.