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BOTAŞ, başantrenör Ender Kaya ile yollarını ayırdı
12 dakika önce
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Üç sezondur teknik sorumlu olarak kulübümüze birçok katkı sağlamış Sayın Ender Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Üç sezondur teknik sorumlu olarak kulübümüze birçok katkı sağlamış Sayın Ender Kaya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet alabilen BOTAŞ, 12. sırada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:06
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