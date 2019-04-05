Son Dakika Haberleri: Botaş Boru Hattı'ndan Hırsızlık Girişimi

Botaş Boru Hattı'ndan Hırsızlık Girişimi

39 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri, Botaş Boru Hattı'ndan hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Botaş Boru Hattı'ndan Hırsızlık Girişimi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri, Botaş Boru Hattı'ndan hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nden geçen Botaş Boru Hattı'nda devriye gezen Sarıl Jandarma Karakolu ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına karşın kaçan araçtakilen, Narlı Jandarma Karakolu ekiplerince mahalle içerisinde yakalandı.

Plakası açıklanmayan araçta, hırsızlık girişiminde bulunmak üzere iki yakıt tankı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, araçtaki H.A.Ö. (39) ile H.A'yı (29) gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için Narlı Jandarma Karakoluna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:00 Kaynak: AA

Pazarcık, Jandarma, Botaş, Güncel
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