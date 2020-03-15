BOTAŞ boru hattında hırsızlık girişimi engellendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa BOTAŞ boru hattında hırsızlık girişimi engellendi - Son Dakika

BOTAŞ boru hattında hırsızlık girişimi engellendi

6 saat önce

Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.

BOTAŞ boru hattında hırsızlık girişimi engellendi, System.String[]

Niğde'den geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt çalma girişimi jandarma tarafından engellendi.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk- Belkaya köyü arasında bir tankerin BOTAŞ boru hattına yakın yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölgede yaptığı aramada 33 R 9184 plakalı çekici ile 31 ACU 859 plakalı tankerin durduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılmak suretiyle yaklaşık 3 kilometre boru çekilerek hırsızlık yapıldığı belirlendi. Ekipleri görerek kaçan şüphelilerin, yakalanması için çalışma başlatıldı.


Ekipler çekici ve tankere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 16:41:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BOTAŞ boru hattında hırsızlık girişimi engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]