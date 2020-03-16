Botaş boru hattından hırsızlığa 6 tutuklama - Son Dakika

Botaş boru hattından hırsızlığa 6 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak petrol boru hattından ham petrol hırsızlığı yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 480 litre ham petrol, birer tonluk 6 plastik depo, iki ikiz araç plakası, 21 demir kelepçe, bir demir bağlantı borusu ve dirsek, 30 metre uzunluğunda hortum ile kazılan alanı kapatmak amacıyla kullanılan 24 torba kırmızı toprak ele geçirildi.