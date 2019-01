BOTAŞ, büyük sitelerin, konutlara göre yüzde 35 daha pahalı gaz tüketmesine yol açan tarifeyi düzeltti.BOTAŞ, şehiriçi gaz dağıtım şirketlerinin çatı örgütü GAZBİR'in de uyarısı üzerine tüketimlerini birleştiren ve merkezi ısıtma sistemi kuran büyük sitelerin, konutlara göre yüzde 35 daha pahalı gaz tüketmesine yol açan tarifeyi düzeltti. BOTAŞ, "birinci kademe" olarak adlandırdığı yıllık 300 bin metreküpe kadar tüketimi olan konut ve küçük işletmelere, 1 Ocak öncesinde gazın metreküpünü vergiler hariç yaklaşık 1 TL'den satıyordu. "İkinci kademe" olarak adlandırılan yıllık 300 bin metreküp gaz tüketenlerde bu fiyat, vergiler hariç 1 TL 35 kuruştu. Bu gruba, çok sayıda konutu barındıran, tüketimlerini birleştirip, ortak bir sayaçtan gaz tüketen büyük siteler de giriyor.BOTAŞ, 1 Ocak'ta gazda konutlara ve küçük işletmelere indirim yaptı, sitelere yönelik haksızlığı da giderdi. Buna göre, yıllık 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen büyük siteler de gazın metreküpüne, diğer konutlar gibi vergiler hariç 89 kuruş ödeyecek. BOTAŞ, resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili kararını, tarifelerle ilgili bölümde şöyle açıkladı: "Yıllık tüketimi 300.001 metreküp ve üzerinde olan konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için uygulanacak doğalgaz satış fiyatı, tarifede yer alan serbest olmayan tüketici(abone) fiyatı olacaktır." 1 Ocak öncesine göre her metreküp gaza yaklaşık 45 kuruş daha az ödeyecekler.The post BOTAŞ, büyük sitelerin daha pahalı gaz tüketmesine yol açan tarifeyi düzeltti appeared first on Enerji Enstitüsü