Son Dakika Haberleri: BOTAŞ, Çekya ekibi KP Brno'yu ağırlayacak!
Son Dakika Spor BOTAŞ, Çekya ekibi KP Brno'yu ağırlayacak! - Son Dakika Spor

BOTAŞ, Çekya ekibi KP Brno'yu ağırlayacak!

6 saat önce

Ankara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BOTAŞ, Çekya ekibi KP Brno'yu ağırlayacak!, System.String[]

Ankara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


BOTAŞ, A Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alırken, KP Brno son sırada bulunuyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:03 
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