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BOTAŞ, Çekya ekibi KP Brno'yu ağırlayacak!
6 saat önce
Ankara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ankara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
BOTAŞ, A Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alırken, KP Brno son sırada bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:03
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