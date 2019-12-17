BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda CCC Polkowice'yi konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda CCC Polkowice'yi konuk edecek - Son Dakika Spor

BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda CCC Polkowice'yi konuk edecek

6 saat önce

Ankara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda CCC Polkowice'yi konuk edecek, System.String[]

Ankara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.


Eşleşmenin rövanşı ise 8 Ocak'ta Polonya'da oynanacak.


Polonya, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:49 
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