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BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda KP Brno'yu konuk edecek
6 saat önce
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında BOTAŞ, yarın sahasında Çekya ekibi KP Brno ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:48 Kaynak: AA
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında BOTAŞ, yarın sahasında Çekya ekibi KP Brno ile karşılaşacak.
Ankara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
BOTAŞ, A Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alırken, KP Brno son sırada bulunuyor.
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