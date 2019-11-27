Son Dakika Haberleri: BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda KP Brno'yu konuk edecek
Son Dakika Spor BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda KP Brno'yu konuk edecek - Son Dakika Spor

BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda KP Brno'yu konuk edecek

6 saat önce

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında BOTAŞ, yarın sahasında Çekya ekibi KP Brno ile karşılaşacak.

BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda KP Brno'yu konuk edecek, System.String[]

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında BOTAŞ, yarın sahasında Çekya ekibi KP Brno ile karşılaşacak.

Ankara'daki DSİ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

BOTAŞ, A Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede yer alırken, KP Brno son sırada bulunuyor.

Ankara, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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