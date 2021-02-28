BOTAŞ'tan Saros Körfezi'nde gerçekleştirdiği proje alanına 100 bin ağaç

BOTAŞ tarafından Saros Körfezi'nde gerçekleştirilecek Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Projesi ile hem doğal gaz iletim sistemine hem de proje kapsamında bölgede ağaç dikimi ile çevreye büyük bir katkı sağlanması hedefleniyor.

FSRU Projesi kapsamında BOTAŞ tarafından çevreye dair her unsur titizlikle ele alınırken, bölge ekosisteminin korunması adına da çalışmalar çevreye duyarlı bir perspektifle bilimsel ve teknik yaklaşımla yürütülüyor. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, proje sahasındaki ağaç varlıklarının koruma altına alındığı, projenin en başından beri bölgedeki ağaç ekosisteminin korunmasının BOTAŞ'ın en öncelikli ilkelerinden biri olduğu aktarıldı. Açıklamada, projede kara boru hattının olabildiğince orman yangın önleme şeridinden, orman yolu kenarından veya yola yakın olarak geçmesine dikkat edildiği vurgulandı. Açıklamada, proje sahasındaki ağaçlar hakkında özel ve profesyonel bir çalışma yapıldığı, yaklaşık 7 bin 591 ağacın proje sahasında bulunduğunun hesaplandığı kaydedildi.

"Mart ayının ilk haftasında 100 bin ağaç dikimi tamamlanmış olacak"

Projede sahadaki taşınabilir durumda olan ağaçların taşındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, Saros FSRU Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde proje güzergahında bulunan Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Saros Şefliği, Çamköy Şefliği, Koru Dağı Şefliği sorumluluk sınırları içerisine 100 bin orman fidanının dikilmesi çalışmalarına başlamış ve ilk fidanlar toprakla buluşturulmuştu. Ocak ayında başlayan ağaç dikim çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 85 bin ağaç dikilmiş olup, mart ayının ilk haftasında 100 bin ağaç dikimi tamamlanmış olacaktır. Yine bu bölgede bulunan projeden etkilenen her bir ağaç için de ayrıca 10 katı ağaç dikecektir." - ANKARA