Son Dakika Haberleri: BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek
Son Dakika Spor Haber

BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) Kırçiçeği Bodrum'un yerine BOTAŞ Gelişim yer alacak.

BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) Kırçiçeği Bodrum'un yerine BOTAŞ Gelişim yer alacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2019-2020 sezonunda TKBL'de yer alma hakkı bulunan Kırçiçeği Bodrum'un, lige katılmayacağını beyan etmesi üzerine Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi sıralamasına göre 2018-2019 sezonunu 3. sırada bitiren BOTAŞ Gelişim, TKBL'ye davet edildi.
TKBL'ye katılmak isteyen kulüpler, 26 Temmuz Cuma günü mesai saati bitimine kadar ligler direktörlüğüne evraklarını teslim edebilecek.
Kırçiçeği Bodrum, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden düşmüştü.
basketbol, Türkiye, Bodrum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor Firmalar İŞKUR üzerinden acil 45 bin 836 işçi arıyor! İşte meslekler Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:22:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]