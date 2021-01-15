BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Pamukçu: "2023'te elektrik enerjimizin yüzde 100'ünü kendimiz karşılayacağız" - Son Dakika

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Pamukçu: "2023'te elektrik enerjimizin yüzde 100'ünü kendimiz karşılayacağız"

15.01.2021 13:25
BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Pamukçu:

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, 2017'de başlattıkları enerji yönetimi uygulamalarıyla enerji verimliliği alanında önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, "2023 itibarıyla elektrik enerjimizin yüzde 100'ünü kendimiz karşılayacağız." dedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, 2017'de başlattıkları enerji yönetimi uygulamalarıyla enerji verimliliği alanında önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, "2023 itibarıyla elektrik enerjimizin yüzde 100'ünü kendimiz karşılayacağız." dedi.

Pamukçu, Youtube üzerinden canlı yayınlanan BOTAŞ Sürdürülebilir Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, BOTAŞ'ın toplam 23 bin kilometre boru hattıyla yüksek basınçta petrol ve doğal gaz taşıdığını, böylelikle Türkiye'nin 81 ilinde ve 600'e yakın ilçe merkezinde doğal gazın erişilebilir durumda olduğunu söyledi.

BOTAŞ'ta enerjide verimlilik sağlamak ve enerjinin doğru yönetilmesi adına ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi temini çalışmalarına başlandığını ve çalışmalarla BOTAŞ'ta temiz enerji odaklı projelerin gerçekleştirildiğini aktaran Pamukçu, şunları kaydetti:

"2017'den bu yana BOTAŞ'ın tüm birimlerinde enerji yönetimi ile ilgili faaliyetler birebir ve eş zamanlı olarak yürütüldü. Bu çalışmalar kapsamda kendi ekiplerimizi kurduk. Ayrıca dışarıdan alınan hizmetlerle enerjide kendi kendine yetebilen bir enerji yönetim sistemi oluşturuldu. Saha çalışmalarına da odaklanıldı. BOTAŞ'ın elektrik üretimi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yoğunlaştığımız alanların başında geldi. İlk yoğunlaştığımız alan güneş enerjisi santralleri oldu. Tuz Gölü Yer Altı Depolama Tesisi'nin birinci etap işletmesinde kullanacağı 1 megavatlık elektrik santralini 2019'da devreye aldık. Bu santral faaliyette ve üretimine devam ediyor. Tuz Gölü ve Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen pompa istasyonlarında inşa edilmek üzere yaklaşık 9 megavat seviyesinde güneş santrali yapımı için önümüzdeki aylarda ihaleye çıkılacak."

Pamukçu, BOTAŞ'ta enerji üretiminde güneş enerjisi yanında rüzgar enerjisi ve kojenerasyon ihalelerine yönelik çalışmaların tamamlandığı bilgisini verdi.

Gelecek dönemde yaklaşık 4,5 megavat kapasitesinde rüzgar enerjisi santrali ihalesine çıkılacağını bildiren Pamukçu, şöyle devam etti:

"Santralin inşallah önümüzdeki ay ihalesini yapmayı hedefliyoruz. 1 yıl içinde de devreye almayı planlıyoruz. Bu projenin rekor sürede izni alındı. Ceyhan'da bulunan Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü ile Ankara'daki Doğal Gaz işletme Bölge Müdürlüğünde de 2 megavat seviyesinde kojenerasyon ihalesi planladık. Yatırımların devamı gelecek. 2017'den bu yana BOTAŞ'taki enerji verimliliği çalışmalarıyla enerji tüketimi 200 bin TEP (Ton Eşdeğer Petrol) seviyesine indi 2017 yılında enerji yönetimi uygulamalarına başladık. Bu sayede enerji verimliliği hedeflerine ulaşıyoruz. 2023 itibarıyla elektrik enerjimizin yüzde 100'ünü kendimiz karşılayacağız."

BOTAŞ'taki doğal gaz çalışmaları

Pamukçu, gerçekleşen ve üzerinde çalışılan projelerle 339 milyon metreküp gaz verebilme kapasitesine sahip olduklarını ve bunu 400 milyon metreküp üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"4 yıllık yatırım hamlesiyle boru hatları ve LNG anlamında ciddi mesafeler kaydedildi. 4 adet LNG tesisi var. Bunların tamamı Türkiye'ye BOTAŞ aracılığıyla hizmet veren terminaller. Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) tesisini 2018 yılında devreye almıştık. İnşallah Ertuğrul Gazi gemisini teslim alacağız önümüzdeki aylarda. Sürecimiz bitti son testler yapılıyor. Türkiye'ye geldiğinde kamuda özellikleri ve kapasitesi itibarıyla ikinci FSRU gemisi olacak."

Pamukçu, birkaç ay önce Saros FSRU ihalesini ve sözleşmesini yaptıklarını belirterek, "Çok kısa sürede 3. FSRU tesisini de Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sayede LNG anlamında yapılan yatırımlara bir yeni halka daha eklenecek." dedi.

Pamukçu, Türkiye, Petrol, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Pamukçu: '2023'te elektrik enerjimizin yüzde 100'ünü kendimiz karşılayacağız' - Son Dakika Ekonomi


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