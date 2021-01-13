BOTAŞ ihalesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi Yeniden Yerleşim Eylem Planı'nın Uygulanmasına Dair Dış İzleme" işinin ihalesine tek teklif SRM Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketinden geldi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihalede, istekli tek firma olan SRM Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketinin teknik ve mali teklif zarfları incelendi.

İncelemede, söz konusu firmanın idari şartnamede istenilen belgeleri sunduğu belirlendi.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 103 bin 563 lira olarak hesaplanan "Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi Yeniden Yerleşim Eylem Planı'nın Uygulanmasına Dair Dış İzleme" işi için şirketin teklifi 900 bin lira oldu.