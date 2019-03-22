Son Dakika Haberleri: Botaş'ın 2018 Yılı İletim Şebekesi Yatırım Tavanı Değişti

Botaş'ın 2018 Yılı İletim Şebekesi Yatırım Tavanı Değişti

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2018 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı 1 milyar 114 milyon 648 bin lira olarak değiştirildi.

Botaş'ın 2018 Yılı İletim Şebekesi Yatırım Tavanı Değişti, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2018 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı 1 milyar 114 milyon 648 bin lira olarak değiştirildi.

Konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce EPDK'nın BOTAŞ'ın ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanması için aldığı kurul kararında 1 milyar 126 milyon 164 bin lira olarak belirlediği 2018 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı 1 milyar 114 milyon 648 bin lira olarak değiştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:48 Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi
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