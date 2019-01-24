Botaş'ın Doğalgaz Projesinde Kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu Silivri'ye Geldi
1 saat önce
BOTAŞ’ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi’nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu Silivri’ye geldi. Platform, Türkiye’nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliğini taşıyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk yeraltı doğalgaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki “GSP Saturn” isimli dev petrol platformu, BOTAŞ’ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi’nde kullanılacak. Tekirdağ limanında […]The post BOTAŞ’ın doğalgaz projesinde kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu Silivri’ye geldi appeared first on Enerji Enstitüsü.
BOTAŞ'ın Kuzey Marmara
Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack- Up
Sondaj Platformu Silivri
'ye geldi. Platform, Türkiye
'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliğini taşıyor.
Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli dev petrol platformu, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak. Tekirdağ
limanında 3 hafta boyunca bekledikten sonra çalışma sahasının yer aldığı Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına ulaşan dev Jack-Up Sondaj Platformu'nun, çalışmalarına başladığı kaydedildi. Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:53
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