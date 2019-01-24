Son Dakika Haberleri: Botaş'ın Doğalgaz Projesinde Kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu Silivri'ye Geldi

Botaş'ın Doğalgaz Projesinde Kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu Silivri'ye Geldi

1 saat önce

BOTAŞ’ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi’nde kullanılacak dev Jack-Up Sondaj Platformu Silivri’ye geldi. Platform, Türkiye’nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliğini taşıyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk yeraltı doğalgaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki “GSP Saturn” isimli dev petrol platformu, BOTAŞ’ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi’nde kullanılacak. Tekirdağ limanında […]The post BOTAŞ’ın doğalgaz projesinde kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu Silivri’ye geldi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Botaş'ın Doğalgaz Projesinde Kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu Silivri'ye Geldi, System.String[]
BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack- Up Sondaj Platformu Silivri'ye geldi. Platform, Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliğini taşıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli dev petrol platformu, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak.

Tekirdağ limanında 3 hafta boyunca bekledikten sonra çalışma sahasının yer aldığı Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına ulaşan dev Jack-Up Sondaj Platformu'nun, çalışmalarına başladığı kaydedildi. Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:53 

Marmara, Silivri, Up, Sektörel
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