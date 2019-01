BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak dev Jack- Up Sondaj Platformu Silivri 'ye geldi. Platform, Türkiye 'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama özelliğini taşıyor.Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama özelliği taşıyan 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" isimli dev petrol platformu, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanılacak. Tekirdağ limanında 3 hafta boyunca bekledikten sonra çalışma sahasının yer aldığı Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına ulaşan dev Jack-Up Sondaj Platformu'nun, çalışmalarına başladığı kaydedildi. Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor.The post BOTAŞ'ın doğalgaz projesinde kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu Silivri'ye geldi appeared first on Enerji Enstitüsü