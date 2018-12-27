Son Dakika Haberleri: Botaş, İşkur Üzerinden 186 Personel Alımı Yapacak

Botaş, İşkur Üzerinden 186 Personel Alımı Yapacak

1 saat önce

BOTAŞ, personel alımı için duyuru gerçekleştirdi. Mühendis, teknisyen, sağlık memuru büro görevlisi gibi birçok pozisyonda alım yapacak olan BOTAŞ, personel alımı hakkında detayları ilan aracılığıyla paylaştı. BOTAŞ personel alımı sürecini İŞKUR üzerinden tamamlayacak. Adaylarda aranan genel şartlar haricinde tecrübe ve nitelik şartlarını da ilan aracılığıyla listeleyen BOTAŞ, 31 Aralık-4 Ocak tarih aralığında başvuruları tamamlayacak. Türkiye’nin […]The post BOTAŞ, İŞKUR üzerinden 186 personel alımı yapacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Botaş, İşkur Üzerinden 186 Personel Alımı Yapacak, System.String[]
BOTAŞ, personel alımı için duyuru gerçekleştirdi. Mühendis, teknisyen, sağlık memuru büro görevlisi gibi birçok pozisyonda alım yapacak olan BOTAŞ, personel alımı hakkında detayları ilan aracılığıyla paylaştı.

BOTAŞ personel alımı sürecini İŞKUR üzerinden tamamlayacak. Adaylarda aranan genel şartlar haricinde tecrübe ve nitelik şartlarını da ilan aracılığıyla listeleyen BOTAŞ, 31 Aralık-4 Ocak tarih aralığında başvuruları tamamlayacak. Türkiye'nin birçok ilinde yapılacak olan alımlar, genellikle mühendis, sağlık memuru, teknisyen ve uzman yardımcısı pozisyonlarında gerçekleşecek.

Bazı mühendislik bölümleri için aranan şartlar;

1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi http://www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat eden adayların 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/ 1984 tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:44 

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