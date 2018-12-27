Botaş, İşkur Üzerinden 186 Personel Alımı Yapacak

BOTAŞ, personel alımı için duyuru gerçekleştirdi. Mühendis, teknisyen, sağlık memuru büro görevlisi gibi birçok pozisyonda alım yapacak olan BOTAŞ, personel alımı hakkında detayları ilan aracılığıyla paylaştı.
BOTAŞ personel alımı sürecini İŞKUR
üzerinden tamamlayacak. Adaylarda aranan genel şartlar haricinde tecrübe ve nitelik şartlarını da ilan aracılığıyla listeleyen BOTAŞ, 31 Aralık-4 Ocak tarih aralığında başvuruları tamamlayacak. Türkiye
'nin birçok ilinde yapılacak olan alımlar, genellikle mühendis, sağlık memuru, teknisyen ve uzman yardımcısı pozisyonlarında gerçekleşecek.
Bazı mühendislik bölümleri için aranan şartlar;
1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
gerekmektedir.
2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi http://www.botas.gov.tr
adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
5- İlana müracaat eden adayların 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/ 1984
tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir.
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